Глава ДНР рассказал о последних событиях на линии соприкосновения с ВСУ.

Подразделения российских Вооруженных сил увеличили зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску туда достаточно серьезных резервов со стороны армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Несмотря на значительные усилия Вооруженных сил Украины, по ряду направлений в новом регионе страны боевые подразделения улучшили позиции. В частности, удалось расширить буферную зону, размещенную в южной части ДНР. После освобождения от ВСУ ряда населенных пунктов на территории Днепропетровской области чиновники на местах могут заняться вопросами восстановления и работать по алгоритму, который был проработан, исходя из предыдущего опыта взаимодействия с освобожденными землями.

Мы видим постоянные контратаки противника на добропольском выступе. Мы понимаем, что там переброшены достаточно серьезные резервы со стороны наших оппонентов, но, тем не менее, наши бойцы где-то удерживают, а где-то увеличивают зону контроля со стороны наших сил. Денис Пушилин, глава ДНР

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.