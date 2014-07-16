Пушилин предложил снять фильм о подвигах сына замдиректора ЦРУ под Часовым Яром

Глава ДНР сообщил о подвиге иностранного бойца, сражавшегося на СВО на стороне России.

В новом регионе страны власти выступили с предложением снять фильм про погибшего американца, сына заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Александра Глосса, а также его сослуживца Ивана Коковина. Известно, что оба бойца сражались на стороне Москвы в специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

Иван Коковин и Майкл Александр Глосс под Часовым Яром, к сожалению, погибли, но показали, как нужно бороться, если веришь в то, что делаешь. <…> Перед тем, как погибнуть, они проявили поступки мужские, человеческие. Об этом можно отдельный фильм снять. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: ВС РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.