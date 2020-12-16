Пушилин: ВС РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области

Глава ДНР рассказал об успехах ВС РФ на СВО.

Российские военнослужащие после освобождения из-под контроля киевского режима за минувшую неделю трех населенных пункта, расположенные на территории Днепропетровской области, расширили плацдарм и буферную зону у границы с Россией. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что особыми успехами в зоне проведения специальной военной операции отметились бойцы "Востока".

Три населенных пункта уже на территории Днепропетровской области были освобождены. Расширяется плацдарм и, по сути, буферная зона, потому что группировка войск "Восток" перед этим освободила весь юг республики в зоне своего ведения. Денис Пушилин, глава ДНР

Дополнительно российские войска ограничили возможность ротации и подвоза боеприпасов Вооруженных сил Украины по дороге "Славянск - Изюм", размещенной в северной части ДНР. Денис Пушилин уточнил, что для противника там складывается ухудшающаяся ситуация в вопросе логистики. С освобождением и продвижением на краснолиманском направлении у ВСУ для славянско-краматорской агломерации с той стороны уже не удается беспрепятственно передвигаться по дороге "Славянск - Изюм", а также проводить все ротационные мероприятия и доставку боеприпасов на передовую линию.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.