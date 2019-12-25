Мужчина на электросамокате получил ожоги из-за прорыва трубы на Тореза

В среду, 13 мая, стало известно о происшествии на проспекте Тореза, 95: после прорыва трубы 36-летний мужчина на электросамокате получил ожоги ног. Как сообщили в АО "ТЭК СПб", пострадавший проигнорировал предупреждения оперативных служб, преодолел заградительный пост МЧС и въехал в зону разлива горячей воды.

Мужчина 1990 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с ожогами второй степени. После оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. В компании отметили, что ответственность "ТЭК СПб" застрахована, и при необходимости пострадавшему будет оказана поддержка в лечении и реабилитации.

Прорыв трубы произошёл накануне вечером. Причиной стал дефект на трубопроводе диаметром 500 мм, который был выявлен в ходе промывки и гидравлических испытаний в рамках плановой реконструкции.

Сегодня утром аварийные бригады приступили к земляным работам и демонтажу проблемного участка. Ремонт ведётся без отключения потребителей от горячего водоснабжения. Согласно нормативам, работы должны быть завершены в течение 20 часов.

