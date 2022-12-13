Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным

В ДНР назвали рабочую поездку главы РФ в регион радостной.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин признался в том, что визит российского президента Владимира Путина в город Мариуполь стал для местных властей и жителей неожиданным событием. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт отметил, что чиновники ожидали, что глава государства в какой-то момент посетить территорию ДНР. однако этот рабочий приезд политика не ожидался так рано. Пушилин пояснил, что для населения приезд Путина стал радостным и вызывающим гордость.

Безусловно, мы ждали и были уверены, что наш президент посетит Донецкую Народную Республику. Ожидали мы этого с 2014 года в буквальном смысле слова. Но то, что это стало неожиданным, я уверен, для всех понятно почему - это и вопросы обстоятельств, и безопасности. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин оценил численность населения Мариуполя.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

