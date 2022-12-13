Пушилин оценил численность населения Мариуполя

Врио главы ДНР напомнил о быстром благоустройстве и восстановлении города.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил численность населения города Мариуполя. В эфире телеканала "Россия-24" эксперт пояснил, что на сегодняшний день население достигло 20 тысяч человек. Люди решают вернуться домой за счет быстрых темпов восстановления. Эти показатели по своему объему происходят оперативнее, чем ожидалось ранее местными властями.

Люди возвращаются более быстрыми темпами, нежели мы рассчитывали. Сейчас мы можем говорить, что в городе проживают примерно 280 тысяч человек. Хотя мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что российский вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту страны Владимиру Путину о том, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после его благоустройства.

Пушилин заявил, что у ВСУ есть около пяти дорог снабжения под Авдеевкой.

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