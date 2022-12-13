Пушилин заявил, что у ВСУ есть около пяти дорог снабжения под Авдеевкой

По его словам, эти дороги находятся под огневым контролем российских войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских войск есть около пяти дорог снабжения под Авдеевкой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Пушилина, эти дороги находятся под огневым контролем российских войск. Он подчеркнул, что войска противника постоянно перебрасывают резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно. При этом врио главы ДНР заявил, что продвижение российских подразделений идет планомерно.

Ранее Пушилин обвинил ВСУ в прицельном сбросе боеприпасов с беспилотников на мирных жителей.

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