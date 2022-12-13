Пушилин обвинил ВСУ в прицельном сбросе боеприпасов с беспилотников на мирных жителей

Врио главы ДНР рассказал о военных преступлениях ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Вооруженные силы Украины в прицельном сбросе боеприпасов с беспилотников на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт напомнил о военных преступлениях противника в регионе. Он отметил, что в последнее время кроме артиллерийских ударов фиксируются и нападения при помощи дронов на населенные пункты.

Вприфронтовых районах начал применять сброс взрывоопасных предметов с беспилотников по гражданским. <...> Они выкладывают это в сеть - видно, что они выжидают, когда гражданские соберутся, и потом сбрасывают туда взрывные устройства. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

