Пушилин рассказал о планах организации перевозок по Азовскому морю

Врио главы ДНР рассказал о логистике региона и экономических контактах с другими территориями страны.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о планах организации пассажирских и грузовых перевозок по Азовскому морю. В эфире телеканала "Россия-24" эксперт отметил, что подобные планы обсуждались с российским министром по промышленности и торговли Денисом Мантуровым в Москве. Чиновник пояснил, что Азовское море является внутренним морем РФ, поэтому будет применяться его логистическая составляющая. Это касается и разгрузок через контрольно-пропускные пункты. Оттуда будет совершаться транзит в Херсонскую и Запорожскую области, Крым. Речь идет об отправке строительных материалов, а также продовольствия и зерна.

Есть в планах задействование для организации пассажиропотока, причем по разным направлениям. Конечно, это все было в рамках обсуждения с Денисом Валентиновичем. Денис Пушилин, врио главы ДНР

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