Глава ДНР напомнил, что часть жителей пришла на участки даже в рабочий день.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал хорошей явку в первый день голосования на референдуме в ДНР. Соответствующее заявление чиновник сделал в ответ на вопрос ведущей в эфире телеканала "Россия-24". Журналистка отметила, что согласно данным местного ЦИК, явка голосующих составила в первый день 23,64%

Это более чем хороший результат, мы даже не ожидали в первый день такого процента по явке. Это было обусловлено тем, что вчера все же был рабочий день. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что общественные наблюдатели, в том числе иностранные независимые специалисты, не зафиксировали нарушения в ходе голосования населения. Денис Пушилин отметил, что для властей ДНР важно, что думают по поводу итогов голосования сами жители региона, а также в РФ. Таким образом он ответил вопрос о непризнании этих результатов странами коллективного Запада.

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Фото и видео: Одноклассники /Вести Live