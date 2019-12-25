В Петербурге готовятся принимать выпускников для сдачи ЕГЭ в 167 пунктах

При необходимости количество пунктов будет увеличено.

В Петербурге подготовлено 167 пунктов для проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). Количество пунктов сдачи при этом могут увеличить в связи с требованиями безопасности. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.

Накануне, 21 мая, Владимир Путин сообщил, что все выпускники в этом году получат аттестаты без экзаменов. ЕГЭ начнутся 29 июня по всей России, но сдавать их будут только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. При этом российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября.

Раньше в одной аудитории экзамен могли сдавать сразу 15 человек, теперь по санитарным требованиям в аудитории должно быть не больше 10 человек. Из-за этого может потребоваться большее количество аудитория. Как отметила Анна Грубская, в этом отношении беспокойство вызывает организация только одного экзамена - русского языка, который является самым массовым. Однако требования безопасности точно удастся выполнить в случае, если проведение русского будет идти два дня.

Пресс-службы правительства Ленинградской области заявила, что регион подготовлен к проведению ЕГЭ по новым правилам (не более 10 человек в аудитории). Также сейчас проводится обучение дополнительно привлеченных сотрудников, которые будут помогать в организации экзамена.

Творческие экзамены для поступления в вузы проведут онлайн.

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