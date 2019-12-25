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Творческие экзамены для поступления в вузы проведут онлайн
Сегодня, 21:20
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smirenny

Творческие экзамены для поступления в вузы проведут онлайн

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Списки ЕГЭ по выбору в Петербурге уже сформированы.

Начальник отдела общего образования комитета по образованию Смольного Анна Грубская в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила, что списки ЕГЭ по выбору уже составлены.

Грубская отметила, что некоторые выбрали по 5 и 6 предметов, решение об отказе от экзаменов принимают сами школьники и родители. 

Также отмечается, что поступить в вуз можно будет онлайн: подача документов будет осуществляться через Госуслуги и сайты университетов, а вступительные экзамены также пройдут дистанционно. Об этом рассказал председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Ранее мы писали, что расписание ЕГЭ 2020 официально опубликовали в Министерстве образования.

Фото: pixabay 

Теги: вузы, егэ, поступление, поступление в вузы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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