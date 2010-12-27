В Петербурге около метро Обухово начал работать еще один пункт обогрева для бездомных

В 2018 году они были созданы году при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и муниципалитетов.

В Петербурге начали работать пункты обогрева для бездомных людей. В 2018 году они были созданы году при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Еще с 1 октября начала работать точка у 18 дома по Шкиперскому протоку, с четверга, 1 ноября, стал активен пункт по адресу Политехническая улица, 11Б и проспект Девятого января, 8 (сразу рядом с метро "Обухово"). Круглогодично работает пункт на Коломяжском проспекте.

Такие пункты представляют собой отапливаемые палатки, в который могут разместиться до 200 человек, там же можно получить еду и медицинскую помощь. По состоянию на 1 января 2018 года в Центре на учете состоят 3019 бездомных.

Ранее на Piter.TV: В морозы бездомные Петербурга смогут переночевать в пунктах обогрева.

Фото: Григорий Свердлин/ ВК