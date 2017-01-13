В морозы бездомные Петербурга смогут переночевать в пунктах обогрева

Правительство Петербурга подумает о бездомных: в районах города появятся пункты обогрева.

Социальные работники Петербурга организуют специальные места для обогрева бездомных. Лица без определенного места жительства смогут спрятаться от заморозков, а также получить теплую одежду и поесть. В помещении будет дежурить медицинский персонал.

В Северной столице регулярно работает резервный фонд, который занимается поставкой необходимой одежды и обуви для соответствующей категории граждан. Комитет по соцполитике также решил обеспечить ночное размещение особого режима. Такие меры приняты из-за сообщения Гидрометцентра о понижении температуры до минус 24 градусов. Пункты обогрева появятся в каждом районе города.

Известно, что по каждому адресу будет принято до 290 нуждающихся. Всего администрация Петербурга создаст 13 отделений для бездомных. Однако, если помещение окажется заполненным, то попасть внутрь не получится. Подробнее узнать про место дислокации экстренных пунктов обогрева можно по телефону горячей линии 767 0380.

