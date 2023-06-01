Пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекино

Мэр города рассказал, что будут созданы еще два таких пункта.

Первый пункт временного размещения в российском Белгороде принял 134 жителя населенного пункта Шебекино. В настоящее время региональные и местные власти подготавливают для населения еще два таких центра. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава города Валентин Демидов. Мэр подчеркнул, что ситуация связана с ухудшающейся обстановкой в Шебекинском округе, поэтому люди получат возможность остановиться в Белгороде.

Крупнейший ПВР - в "Белгород-Арене". Емкость 1000 человек, если будет необходимо, можем принять здесь дополнительно еще 250 человек. Сейчас идет регистрация: 134 человека зарегистрировано, из них 34 ребенка. Валентин Демидов, мэр Белгорода

Эксперт добавил, что данный ПВР поделен на несколько зон - для семей с детьми, для маломобильных людей, для всех категорий. В нем дежурят психологи и медицинский персонал, а также работает комната матери и ребенка.Посетители получат горячее питание.

Число пострадавших после обстрела Шебекино возросло до восьми человек.

Фото и видео: Telegram / Демидов