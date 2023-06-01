Число пострадавших после обстрела Шебекино возросло до восьми человек

Вячеслав Гладков рассказал об обстановке в российском регионе.

Количество пострадавших россиян от обстрелов Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до восьми человек. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник заметил, что никто не погиб в результате инцидента. Губернатор пояснил, что личного состава противников в регионе не было и нет. На месте работают специалисты из армии, пограничной службы, Федеральной службы безопасности, Росгвардии. В настоящее время местные власти занимаются вопросом вывоза жителей в безопасные районы, однако сделать это можно будет только в тот момент, когда от ВСУ перестанут падать снаряды.

Эксперт добавил, что срочная массовая эвакуация жителей Шебекинского округа не проводится, так как речь идет о дезинформации и "фейк-ньюс". Вячеслав Гладков заметил, что по социальным сетям распространяются данные о якобы сформированных точках сбора граждан, что не соответствует реальности. Чиновник посоветовал населению, которое выезжает за пределы города, обращаться к пункты временного размещения. В частности, речь идет о "Белгорода-арене". По этому вопросу люди, которые самостоятельно добираются до локации, должны обращаться в администрацию округа.

На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно... Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Гладков: детей из приграничных территорий Белгородской области вывезут в Воронеж.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков