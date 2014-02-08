Гладков: детей из приграничных территорий Белгородской области вывезут в Воронеж

В Белгородской области рассказали об отправке детей на летний отдых.

Власти Белгородской области в среду 31 мая начинают вывоз 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов до российского города Воронеж. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил журналистам, что Воронежская область на летний сезон примет детей, которые будут там отдыхать. Дополнительно власти ведут аналогичные переговоры с Крымом, Ставропольем, Калужской областью и Ярославской областями. Поднимаются вопросы по поводу организации отдыха для детей, которые проживают в приграничных селах Белгородской области.

Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

При обстреле Шебекина пострадали четыре человека.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков