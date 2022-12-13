При обстреле Шебекина пострадали четыре человека

Вячеслав Гладков рассказал о новом ударе ВСУ по региону.

Четыре человека получили травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины российского города Шебекина в Белгородской области. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к гражданам сделал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что двое пациентов удалось оперативно госпитализировать. Медики зарегистрировали у мужчины осколочные ранения шеи и спины, а у женщины - осколочные ранения руки и предплечья. Состояние первого пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Еще две местных жительницы отказались от больницы, они получили помощь на месте.

Ситуация в Шебекине ухудшается. Ночью, точнее в 03:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Вячеслав Гладков, губернатор региона

Глава региона написал о том, что снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Полностью выгорел местный магазин, а также зафиксированы повреждения 12 автомобильных средств. Сотрудники администрации проведут подворовой обход территорий, а затем начнутся восстановительные работы.

Порядка 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа остаются без электричества из-за обстрелов.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков