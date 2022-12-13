Порядка 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа остаются без электричества из-за обстрелов

Вячеслав Гладков рассказал о работе энергетиков по восстановлению освещения для жилых домов, пострадавших от атак ВСУ.

Около 2,5 тысяч абонентов в Шебекинском округе Белгородской области остаются без электроэнергии в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках своего видеообращения к гражданам сделал российский чиновник Вячеслав Гладков. Губернатор региона подчеркнул, что данные актуальны на 05:30 утра 30 мая. Он пояснил, что проблемы с подачей света фиксируются в таких населенных пунктах как Муром и Новая Таволжанка. Эксперт надеется на то, что сегодняшний день не будет столь напряженным, как вчера, а все экстренные и аварийные ведомства смогут спокойно завершить работу.

Несколько налетов беспилотных летательных аппаратов было ночью во время ремонта. В связи с этим наши энергетики не успели. Восстановительные работы продолжаются. Надеюсь, скоро они свои работы выполнят... Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков добавил, что власти Белгородской области будут "действовать по обстановке". Он заметил, что жители Шебекинского округа, которые пострадали во время обстрелов со стороны ВСУ, в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, всем оказывается медицинская помощь. Один из пациентов остается в реанимационном отделении. При необходимости он будет госпитализирован в Москву. Однако на текущий момент у региона есть необходимые лекарства и квалифицированный персонал.

В четырех селах Белгородской области после обстрела восстановили электроснабжение.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков