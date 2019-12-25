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В “Газпром Арене” откроется мобильный пункт вакцинации от COVID-19
Сегодня, 17:36
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kraratau27

В “Газпром Арене” откроется мобильный пункт вакцинации от COVID-19

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При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В субботу, 13 марта, в "Газпром Арене" откроется мобильный пункт вакцинации от COVID-19, передаёт пресс-служба футбольного клуба "Зенит". 

В пресс-службе "сине-бело-голубых" также отметили, что вакцинироваться смогут граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. 

Известно, что пункт вакцинации будет работать на домашних матчах "Зенита" до конца сезона. 

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Ахматом". 

Фото: fc-zenit.ru

Теги: covid-19, газпром арена, зенит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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