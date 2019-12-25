При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В субботу, 13 марта, в "Газпром Арене" откроется мобильный пункт вакцинации от COVID-19, передаёт пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

В пресс-службе "сине-бело-голубых" также отметили, что вакцинироваться смогут граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Известно, что пункт вакцинации будет работать на домашних матчах "Зенита" до конца сезона.

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Ахматом".

Фото: fc-zenit.ru