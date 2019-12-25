Известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Ахматом"

Начало встречи - в 16:30 по московскому времени.

В субботу, 13 марта, на "Газпром Арене" пройдёт матч между "Зенитом" и "Ахматом" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Начало встречи - в 16:30 по московскому времени.

Пресс-служба "сине-бело-голубых" объявила стартовый состав команды. В начале матча на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос и Дмитрий Чистяков. В полузащите и нападении - Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

В запасе - Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Саба Сазонов, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Станислав Крапухин.

Ранее мы писали, что перед матчем "Зенита" пройдёт чемпионат по скоростному поеданию блинов.

Фото: fc-zenit.ru