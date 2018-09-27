Перед матчем "Зенита" пройдёт чемпионат по скоростному поеданию блинов

Матч между "Зенитом" и "Ахматом" пройдёт 13 марта и начнётся в 16:30

Народные забавы, угощения и поедание блинов на скорость пройдут в субботу на "Газпром Арене" перед матчем между "Зенитом" и "Ахматом". Об этом сообщила пресс-служба петербургского ФК.

На трибуне С 13 марта состоится уличный фестиваль с выступлением музыкантов, шествием ряженых и забавами скоморохов. Вокруг трибуны B откроется большой фестиваль блинов и других масленичных угощений. Также будет футбол в валенках, перетягивание канаты и стрельба из рогатки в Змея Горыныча, Бабу Ягу и Кощея. На центральной сцене в фойе трибуны С пройдёт чемпионат по скоростному поеданию блинов.

Матч между "Зенитом" и "Ахматом" пройдёт 13 марта и начнётся в 16:30.

Ранее россиян предупредили об опасности переедания блинов.

Фото: ВКонтакте/ ФК "Зенит"