В арке ворот Зимнего дворца установят пункт досмотра

Площадь объекта составит 160 кв.м., что сопоставимо с загородным домом.

В центральном пролете арки главных ворот Зимнего дворца установят сборно-разборный пункт досмотра. Соответствующий акт историко–культурной экспертизы разместили на сайте Минкульта РФ.

Площадь объекта составит 160 кв.м., что сопоставимо с загородным домом. Его длина составит 19,5 м, ширина − 12,6 м, а высота − 3,2 м. Внутри разместят металлоискатели, просвечивающие рамки и помещение углубленного досмотра и пост охраны.

В качестве заказчика проекта выступает Государственный Эрмитаж. Автором проекта выступило ООО "ИК "Город–А"" при участии АО "НПО Спецматериалов". Пункт досмотра будет установлен в рамках мероприятий по антитеррористической защите мест массового скопления людей.

Ранее мы сообщили о том, что день бесплатного посещения Эрмитажа для льготников перенесли из-за ПМЭФ.

Фото: Piter.TV