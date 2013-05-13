День бесплатного посещения Эрмитажа для льготников перенесли из-за ПМЭФ

Также музейный комплекс изменит режим работы 15 июня.

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) день бесплатного посещения Эрмитажа для льготных категорий граждан перенесён с 15 на 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Решение вызвано желанием руководства провести акцию в полном объёме. Билеты будут доступны на сайте государственного учреждения.

Кроме того, 15 июня изменится режим работы главного музейного комплекса Эрмитажа: его можно будет посетить до 15:00, кассы закончат работу за час до закрытия. Остальные экспозиционные комплексы учреждения в этот день будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что поэтажные карты Эрмитажа стали доступны пользователям сети.

Фото: Piter.TV