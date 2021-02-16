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Поэтажные карты Эрмитажа стали доступны пользователям сети
Сегодня, 14:55
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Поэтажные карты Эрмитажа стали доступны пользователям сети

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Благодаря схемам, посетители смогут более уверенно ориентироваться в многочисленных залах и зданиях музейного комплекса.

Сервис 2ГИС разместил поэтажные планы Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Благодаря схемам, посетители смогут более уверенно ориентироваться в многочисленных залах и зданиях музейного комплекса. Уже сейчас доступны подробные планы Зимнего дворца Петра Первого и Главного музейного комплекса, в том числе, Зимний дворец, Малый, Большой, а также Новый Эрмитажи.

Во время переключения между планами можно проследить, каким образом расположен тот или иной зал, а также узнать местоположение наиболее популярных экспонатов (часов "Павлин" или Восковой персоны Петра I). Кроме того, кликнув на знак "Осторожно, кошки!", который находится на схеме Большого двора Зимнего дворца, можно познакомиться с историей эрмитажных котов.



Карты будут обновляться и дополняться. Вскоре разработчики встроят функцию поиска.

Ранее мы сообщили о том, что проектирование музея электротранспорта на Васильевском острове оценили в 240 млн рублей.

Фото: Piter.TV; 2ГИС

Теги: санкт-петербург, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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