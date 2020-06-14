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Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о восстановлении легких после коронавируса

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Сроки восстановления будут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

В воскресенье, 14 июня, стало известно, что после коронавируса легкие могут восстановиться. Об этом заявил пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, после COVID-19 у человека образуются фиброзные изменения, которые требуют длительного восстановления. 

Карабиненко заявил, что сроки восстановления зависят от особенностей организма каждого человека.

Ранее мы сообщали о том, что 49 регионов России начали снимать ограничения из-за коронавируса.

Видео:доктор Евдокименко/YouTube

Теги: здоровье, коронавирус, общество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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