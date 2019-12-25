Пулковскую улицу осветили современные светодиодные светильники

На участке Пулковской улицы от улицы Орджоникидзе до Звездной завершилась реконструкция наружного освещения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
На улицу освещают 44 новых светодиодных светильника, кабельные линии спрятали под землей. Старое оборудование полностью демонтировали.
Дополнительные светильники появились в местах пешеходных переходов, пересечений проезжих частей. Мощность новых источников света в сравнении с устаревшими снизилась в 2 раза и составила 4,8 кВт.
В этом году в Московском районе появится новое освещение на шести городских объектах: Краснопутиловской улице, в квартале 7-10 в границах улиц Бассейной, Кубинской, Краснопутиловской и Новоизмайловского проспекта. Также начнется реконструкция освещения на Звездной улице.
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Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"
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