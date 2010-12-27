В Пулковском парке стартовали работы по монтажу 500 светодиодных светильников

Уже установлено 409 закладных деталей фундамента.

В среду, в Пулковском парке начались активные монтажные работы по установке 500 светодиодных светильников. В данный момент рабочие установили около 400 закладных деталей фундамента.

Власти Петербурга полагают, что благоустройсво парка обеспечит комфорт и безопасность посетителям.

Напоним, что на благосутройсво Пулковского парка выделили 200 млн рублей. Как оказалось, подобная инициатива исходит от молодых архитекторов, которые нарисовали проект по благоустройству соответствующий территорий. Петербуржцы хотят сделать небольшой садик возле библиотеки. Проектом предусмотрены зоны как для молодых, так и для пожилых людей.

Работы планируют завершить к осени 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург украсят к Новому году до 20 декабря.

Фото:2gis.ru