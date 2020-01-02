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Петербург украсят к Новому году до 20 декабря 
Сегодня, 10:42
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IRINA_CHALKINA

Петербург украсят к Новому году до 20 декабря 

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В городе пообещали установить 64 елки.

В среду, 27 ноября, стало известно о том, что Петербург украсят к Новому году до 20 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Известно, что к праздникам в Северной столице разместят 3,5 тысячи элементов оформления. Отмечается, что в этом году город украсят в театральной тематике. Это приурочено к уходящему году театра. Власти Петербурга отметили, что на улицах появятся  сияющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, стилизованные под театральные люстры и занавесы.

Также в Северной столице разместят 64 елки. 

Ранее мы сообщали о том, что Смольный рассказал, как Петербург встретит 2020 год.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, новый год, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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