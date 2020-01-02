В городе пообещали установить 64 елки.

В среду, 27 ноября, стало известно о том, что Петербург украсят к Новому году до 20 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Известно, что к праздникам в Северной столице разместят 3,5 тысячи элементов оформления. Отмечается, что в этом году город украсят в театральной тематике. Это приурочено к уходящему году театра. Власти Петербурга отметили, что на улицах появятся сияющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, стилизованные под театральные люстры и занавесы.

Также в Северной столице разместят 64 елки.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный рассказал, как Петербург встретит 2020 год.

Фото:Piter.TV