Пассажир попытался сбежать с таможенного контроля.

Пулковские таможенники обнаружили в сумке пассажира более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина направлялся из Петербурга в город Куляб (Таджикистан). В ходе таможенного осмотра в сумке у мужчины нашли 805 250 рублей. Сумма превышает 10 тысяч долларов, которые можно перемещать через таможенную границу без декларирования.

Мужчина схватил сумку и покинул зону таможенного контроля, узнав, что стл нарушителем. На входе в "зеленый" коридор гражданин Таджикистана попытался передать деньги своему товарищу, решив, что так он исправит ситуацию. Требование инспектора таможенного поста не покидать зону таможенного контроля мужчина проигнорировал. За неисполнение требования таможенных органов грозит дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.4 КоАП России.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ. Также дело (ст.16.5 КоАП РФ) возбуждено в отношении товарища.

Ранее пулковские таможенники обнаружили в почтовом отправлении православную икону.

Фото: Piter.tv