Аэропорт Пулково подготовили к зимнему сезону

Более 100 единиц техники и средств механизации используют для обеспечения взлетно-посадочных операций в любых метеоусловиях.

В петербургском Пулково прошел сезонный осмотр техники. Авиагавань готова к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта 11 октября.

Более 100 единиц техники и средств механизации используют для обеспечения взлетно-посадочных операций в любых метеоусловиях. Среди них снегоуборочная техника, машины для распределения противогололедных реагентов, тракторы и бульдозеры, спасательная техника, машины для замера коэффициента сцепления и противооблединительной обработки самолетов.

Кроме того, обеспечен запас противогололедных реагентов для обработки искусственных покрытий. Все сотрудники Пулково прошли плановую подготовку к работе в осенне-зимний период.

Ранее мы рассказывали о том, что из Пулково увеличится количество рейсов на Пхукет.

Фото: пресс-служба Пулково