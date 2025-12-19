Пулково впервые в России запустил сервис навигации для пассажиров с ОВЗ

В аэропорту внедрили звуковую систему помощи для маломобильных граждан.

Аэропорт Пулково стал первым в России, где внедрили сервис помощи пассажирам с особыми потребностями "Говорящий город". В пассажирском терминале развернули систему радиоинформирования и звукового ориентирования, предназначенную для людей с нарушением зрения и других маломобильных категорий граждан. Технология позволяет пассажирам самостоятельно и безопасно перемещаться по территории аэропорта, используя голосовые подсказки.

Система передает информацию о маршруте движения, предупреждает о наличии ступеней, пандусов и других архитектурных особенностей, а также объясняет устройство входных групп и дальнейшее направление движения. Для работы сервиса требуется смартфон с установленным приложением "Говорящий город" либо специализированное устройство, входящее в перечень технических средств реабилитации.

Кроме навигационных подсказок, система информирует о местонахождении кнопок вызова персонала. Это позволяет пассажирам оперативно обратиться за помощью при необходимости дополнительного сопровождения. Пулково стал первым российским аэропортом, начавшим сотрудничество с проектом "Говорящий город" и полностью интегрировавшим сервис на своей территории.

Фото: Piter.TV