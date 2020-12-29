Пулково работает без отмен и задержек утром 10 января

Аэрогавань работает по расписанию.

Утром в воскресенье, 10 января, аэропорт Пулково работает без отмен и задержек. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани Петербурга.

На текущий момент все рейсы вылетают вовремя. Воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами и некоторыми заграничными странами, куда разрешено летать в контексте пандемии коронавируса.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" накануне специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли самолетом из Республики Киргизия и направились в адрес жителя Петербурга.

Фото: Piter.TV