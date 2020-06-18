Пулково продолжает работу без сбоев при неблагоприятных условиях

Самолеты летят вопреки погоде.

Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме в условиях неблагоприятной погоды, все основные процессы обеспечены в полном объеме.

В аэропорту сообщили, что обе взлетно-посадочные полосы функционируют в обычном режиме и используются для приема и отправки воздушных судов. Ограничений на выполнение рейсов, связанных с погодной обстановкой в Санкт-Петербурге, не вводилось. Отмечается, что в условиях пониженных температур и осадков особое внимание уделяется противообледенительной обработке воздушных судов. В связи с этим время наземного обслуживания отдельных рейсов может быть незначительно увеличено.

В пресс-службе подчеркнули, что текущие задержки в расписании не связаны с метеоусловиями в Петербурге. Основной причиной сдвигов времени вылета и прилета является позднее прибытие самолетов в аэропорт Пулково из других городов.

Также сообщается, что часть рейсов временно ожидает улучшения погодных условий в Калининграде. В качестве запасного аэродрома Пулково принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорт Храброво.

Ранее Piter.TV сообщал, что рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 13 часов.

Фото: Piter.TV