Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 13 часов

Пассажиры лайнера авиакомпании "Аэрофлот" отправились в Таиланд только в субботу утром.

Прямой рейс SU 628 авиакомпании "Аэрофлот" из Петербурга в Пхукет задерживается более чем на 13 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Пулково".

Согласно первоначальному расписанию, Boeing 777 должен был вылететь в пятницу, 26 декабря, в 20:00. Позже регистрацию на рейс перенесли на 20:20, однако вылет так и не состоялся. В итоге новый план предусматривает начало посадки на рейс с 8:00 в субботу, 27 декабря, и вылет в 9:00.

Как сообщает 78.ру, пассажирам рассылались SMS-сообщения с предупреждением о значительной задержке. По данным издания, с опозданием следует и обратный рейс из Пхукета в Петербург.

Это уже не первый случай длительной задержки рейсов из "Пулково" в этом сезоне. В ноябре 2025 года вылет в египетский Шарм-эль-Шейх состоялся только после 38 часов ожидания из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего пассажирам пришлось проходить регистрацию трижды.

Фото: Piter.TV