Пулково пообещало восстановить расписание после массовых задержек рейсов

Аэропорт Петербурга сообщил, когда полностью нормализуется работа воздушной гавани.

Ситуация с задержками и отменами рейсов в аэропорту Пулково должна полностью стабилизироваться 25 августа. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что к этому времени останется лишь 10 рейсов с задержкой более двух часов. Об этом сообщает "АиФ-Петербург".

С 23 и 24 августа работа аэропорта была нарушена из-за атак БПЛА. Самолеты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, вынужденно уходили на запасные аэродромы, а вылеты временно приостанавливались.

В результате около 80 рейсов были задержаны, еще 90 отменены. В воскресенье, 24 августа, Пулково возобновил работу, но часть рейсов продолжала выполняться с существенными изменениями.

Ранее аналогичные меры вводились 3 августа, когда из-за угрозы атаки беспилотников также применялся план "Ковер".

Ранее Piter.TV сообщал, что собственники пострадавших от атаки БПЛА квартир в Петербурге получат компенсацию.

Фото: Piter.tv