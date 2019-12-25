Ранее подобные решения приняли и другие крупные аэропорты страны.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Пулково планирует сохранить тарифы для перевозчиков до 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение принято для поддержки авиакомпаний. В пресс-службе петербургской компании отметили, что сдерживание тарифов позволит сократить финансовую нагрузку на перевозчиков. В частности, речь идет о тех авиакомпаниях, которые осуществляют полёты в условиях пандемии коронавируса и введённых в России и других странах ограничений.

Ранее соответствующие решение приняли и другие аэропорты страны.

Ранее мы сообщаил о том, что российских туристов из Таиланда доставят в Петербург спецрейсом.

Фото:pixabay