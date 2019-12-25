Пулково готовят к испытаниям беспилотных тягачей для работы на перроне

Аэропорт Пулково может стать первым полигоном для наземной автономной техники.

В Министерстве транспорта России сообщили, что аэропорт Пулково рассматривается как возможная площадка для тестирования наземной беспилотной техники. Предварительная концепция проекта обсуждалась на рабочей встрече, которую провёл замминистра транспорта Владимир Потешкин совместно с представителями аэропорта и компании "Когнитив".

В рамках переговоров рассматривалась перспектива внедрения беспилотных тягачей, которые, по оценке участников, смогут повысить эффективность процессов на перроне и улучшить уровень безопасности. В пресс-службе Минтранса отметили, что "умная техника" способна оптимизировать работу служб и сократить время выполнения операций.

Накануне Владимир Потешкин посетил тестовый полигон компании "Когнитив", где ему продемонстрировали работу беспилотного тягача. В ведомстве уточнили, что такая техника предназначена для буксировки багажных тележек и в дальнейшем может применяться в Пулково в регулярном режиме. По плану Министерства транспорта, успешный опыт испытаний в Петербурге будет использован и в других российских аэропортах, что позволит расширить внедрение беспилотных технологий в воздушной гавани страны.

Фото: Piter.TV