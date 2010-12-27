Пулково готов обслуживать путешественников по электронным визам

Нововведение вступит в силу 1 октября.

Петербургский аэропорт с 1 октября начнет принимать туристов из 53 стран по электронным визам, сообщает пресс-служба аэропорта. В Пулково уже провели необходимые технические и организационные мероприятия.

Однократную электронную визу можно получить бесплатно на 30 дней, при этом пребывать в России можно не больше восьми суток с даты въезда. Иностранцам, получившим электронные визы, можно находиться и передвигаться только в пределах Северной столицы и Ленобласти. Оформить такую визу можно также с 1 октября на сайте МИДа России.

В числе стран, граждане которых смогут посещать Петербург и область по новым визам, многочисленные страны Европы, некоторые субъекты юго-западной Азии и скандинавские страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге протестируют уникальную систему "Дорожная уличная сеть".

Фото: Piter.tv