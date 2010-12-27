В Петербурге протестируют уникальную систему "Дорожная уличная сеть"

Подобная информационная система станет первой в стране.

Сегодняшнее заседание правительства Петербурга было посвящено подготовке города к зиме. Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский заявил, что скоро горожане могут получить доступ к информационной системе "Дорожная уличная сеть". Подобный проект станет первым в России. В ней будут объединены все данные об уборке снега в Северной столице: так будут разграничены зоны ответственности служб, отвечающих за вывоз снега с городских улиц.

Глава городского комитета прояснил, что система уже работает, но ее ждут серьезные дополнения в течение ближайших пяти лет. Всего на реализацию проекта должно быть направлено 143 млн рублей.

Техзадание по созданию системы будет разработано до конца 2019 года.

За основу взят подход, реалзованный в Пушкине и представленный в Петроградском районе города, добавил Владимир Рублевский. Горожане смогут увидеть, как передвигаются уборочные машины и работают дворники.

На заседании также стало известно, как в Петербурге собираются бороться с очередями к пунктам "Водоканала" по приему снега. Наиболее ярко это проблема проявилась минувшей зимой. Теперь на территориях районов будут выделены пустыри, куда снег будет складироваться. Оттуда осадки и будут свозить в снегоплавильные пункты.

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Фото: Piter.TV