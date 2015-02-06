Пулково готовится к неблагоприятной погоде

В ближайшие сутки в Петербурге ожидаются ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя.

В ближайшие сутки в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий: пик осадков придется на утро 14 марта. Первый заместитель генерального директора и главный операционный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Андрей Дробович поделился информацией о мерах, принимаемых аэропортом Пулково для обеспечения бесперебойной работы в сложных условиях.

Уважаемые пассажиры, в ближайшие сутки в Петербурге ожидаются ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя. Пик этого события придется на утро завтрашнего дня. В аэропорту Пулково сделано все для того, чтобы отработать в этой ситуации в штатном режиме. Мы подготовили дополнительный персонал и технику для того, чтобы обеспечить полеты безопасно и регулярно. Андрей Дробович, первый заместитель генерального директора и главный операционный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Также он подчеркнул, что сотрудники аэропорта внимательно отслеживают изменения погоды и готовы оперативно реагировать на любые изменения.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного дебошира, ударившего бортпроводника на рейсе Уфа – Петербург, задержали в Пулково.

Фото: Piter.TV