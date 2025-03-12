Пьяного дебошира, ударившего бортпроводника на рейсе Уфа – Петербург, задержали в Пулково

Несмотря на многократные просьбы успокоиться, нарушитель продолжал свое неправомерное поведение.

Сотрудники транспортной полиции аэропорта Пулково в Петербурге задержали 35-летнего пассажира, который устроил беспорядки на борту рейса, следующего из Уфы в Петербург.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Пулково поступил сигнал о необходимости вызова полицейских на рейс Уфа-Санкт-Петербург из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

После приземления пьяного мужчину доставили в отделение полиции. По данным следствия, он сквернословил, спровоцировал конфликт с членом экипажа и ударил его. Несмотря на многократные просьбы успокоиться, нарушитель продолжал свое неправомерное поведение.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Он арестован в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная полиция аэропорта Пулково раскрыла кражу часов.

Видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО