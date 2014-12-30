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Прямые рейсы в Ургенч запустят из Пулково
Сегодня, 15:45
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Прямые рейсы в Ургенч запустят из Пулково

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В общей сложности в Узбекистан из воздушной гавани Северной столицы будет выполняться 26 перелетов в неделю.

С понедельника, 24 июля, узбекская авиакомпания Centrum Air откроет еженедельные прямые перелеты из Петербурга в Ургенч. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Первый вылет в Северную столицу из аэропорта Ургенч планируется в 8:00: приземление в петербургской воздушной гавани состоится в 11:05. Вылет из Пулково будет проходить в 12:20, а в узбекском городе пассажиры приземлятся в 18:50 (везде указано местное время).

В общей сложности в Узбекистан из Пулково будет выполняться 26 перелетов в неделю. В том числе, самолёты доставят пассажиров в Ташкент, Самарканд, Бухару, Термез и Фергану.

Ранее мы сообщили о том, что саммит Россия — Африка ограничит движение по дороге в Пулково.

Фото:  Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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