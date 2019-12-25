Пухто с мусором перегородило дорогу около Лесного проспекта

Мусоровоз не довез контейнер до свалки.

Утром 14 мая в парке Лесотехнической академии заметили пухто с мусором. Отходы были разбросаны по проезжей части и тротуару.

По всей видимости, мусоровоз не смог удержать контейнер. Транспортного средства поблизости не было. Некоторое время пухто загораживало часть полосы для движения на Институтском переулке.

По словам пользователя, мусор уже убрали.

Ранее Piter.TV показал, как мусоровоз опрокинулся на улице Типанова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Маркелл Петров