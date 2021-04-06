Видео: мусоровоз опрокинулся на улице Типанова

Пухто потянуло транспортное средство к земле.

Мусоровоз завалился набок на перекрестке улицы Типанова и проспекта Юрия Гагарина утром 6 апреля. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Пухто начало отваливаться еще на повороте, а потом завалилось окончательно, потянув за собой и кабину. По всей видимости, оно было плохо закреплено, Мусор вывалился на землю. Лобовое стекло треснуло, однако, по предварительным данным, водитель не пострадал.

Ранее Piter.TV показал, как мусоровоз снес шумозащитные экраны на юго-востоке КАД.

Видео: Piter.TV