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Видео: мусоровоз опрокинулся на улице Типанова

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Пухто потянуло транспортное средство к земле.

Мусоровоз завалился набок на перекрестке улицы Типанова и проспекта Юрия Гагарина утром 6 апреля. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Пухто начало отваливаться еще на повороте, а потом завалилось окончательно, потянув за собой и кабину. По всей видимости, оно было плохо закреплено, Мусор вывалился на землю. Лобовое стекло треснуло, однако, по предварительным данным, водитель не пострадал.

Ранее Piter.TV показал, как мусоровоз снес шумозащитные экраны на юго-востоке КАД. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, мусоровоз, пухто
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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