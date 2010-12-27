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Арлекинистая Алла: Пугачева показала всем язык
Сегодня, 18:13
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Alena_Zinovieva
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Арлекинистая Алла: Пугачева показала всем язык

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Алла Пугачева не перестает удивлять своих подписчиков в Instagram.

Совсем недавно Алла Пугачева отпраздновала свой 69 день рождения. Но артистка совсем не обращает внимания на эту цифру. У певицы молодой муж и двое маленьких детей. Кроме того, артистка не перестает удивлять подписчиков в Instagram своими фото.

Сегодня на страничке примадонны в социальных сетях появилось новое селфи. На нем Алла без макияжа смотрит в камеру и показывает всем язык.

Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай.

Алла Пугачева

Подписчики по-разному отреагировали на забавное селфи Пугачевой. Кому-то оно понравилось:

Валяйте дальше и не слушайте никого.!!!!!!))))) Вы супер!!!!!

ekaterina_satyrn

Мы все маленькие шалуньи в любом возрасте . Здоровья , удачи. Вы супер!!!

zhannadudik

А кто-то не одобрил ребяческое поведение зрелой женщины:

Тетки, можете и дальше хлопать в ладоши с открытыми ртами, восторгаться и защищать обезумевшую и тронутую старую бабку Аллу. Она вам скоро и не такое покажет.

matreshka_kroshka

Сбрендила старушка!

Olgagusevanick

Ранее народная артистка России Валерия поделилась с поклонниками своим мнением о феминизме.

Фото: Instagram / alla_orfey

Теги: алла пугачева , новости шоу-бизнеса , примадонна
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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