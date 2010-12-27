Арлекинистая Алла: Пугачева показала всем язык

Совсем недавно Алла Пугачева отпраздновала свой 69 день рождения. Но артистка совсем не обращает внимания на эту цифру. У певицы молодой муж и двое маленьких детей. Кроме того, артистка не перестает удивлять подписчиков в Instagram своими фото.
Сегодня на страничке примадонны в социальных сетях появилось новое селфи. На нем Алла без макияжа смотрит в камеру и показывает всем язык.
Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай.
Алла Пугачева
Подписчики по-разному отреагировали на забавное селфи Пугачевой. Кому-то оно понравилось:
Валяйте дальше и не слушайте никого.!!!!!!))))) Вы супер!!!!!
ekaterina_satyrn
Мы все маленькие шалуньи в любом возрасте . Здоровья , удачи. Вы супер!!!
zhannadudik
А кто-то не одобрил ребяческое поведение зрелой женщины:
Тетки, можете и дальше хлопать в ладоши с открытыми ртами, восторгаться и защищать обезумевшую и тронутую старую бабку Аллу. Она вам скоро и не такое покажет.
matreshka_kroshka
Сбрендила старушка!
Olgagusevanick
Ранее народная артистка России Валерия поделилась с поклонниками своим мнением о феминизме.
Фото: Instagram / alla_orfey