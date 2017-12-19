Валерия поделилась своим мнением о феминизме

В некоторых случаях певица поддерживает женщин, выступающих за равноправие и самостоятельность.

Народная артистка России Валерия поделилась с поклонниками своим мнением о феминизме. Она заявила, что в некоторых случаях поддерживает женщин, выступающих за равноправие и самостоятельность. Но в ту же очередь Валерия считает, что должен быть разумный подход ко всему этому. Об этом певица рассказала в интервью "Известиям".

Смотря какая женщина, какие у нее желания, амбиции и жизненная позиция. Мы должны понимать, что если ты борешься за равноправие и хочешь быть как мужчина, то с чего тебе должны подавать руку, когда ты выходишь из машины? Почему тебя должны носить на руках? Взяла и сама понесла мужичка! С одной стороны, женщины хотят самостоятельности и равноправия. С другой — в чем-то они хотят оставаться слабыми. Валерия

Певица заявила, что в некоторых случаях поддерживает феминисток. По ее мнению, нельзя определять роли исключительно по гендерному признаку. Необходимо давать шанс женщинам проявить себя.

Мы на самом деле живем в мужском мире, но женщины могут менять его к лучшему и влиять на ход истории. Надо просто давать им больше шансов. Нужен более разумный подход ко всему. Нельзя определять роли исключительно по гендерному признаку. Если человек талантливый, если он сильный руководитель, то не так важно — мужчина это или женщина. Может быть, женщина не хочет замыкаться на семье. Возможно, ее и дети мало интересуют, она хочет сделать, например, политическую карьеру. Женщины должны иметь на это право — право выбора. Валерия

Ранее мы рассказывали про дерзкое граффити, посвященное петербургскими уличными художниками всем женщинам, которые борются за свои права и эмансипацию.

Фото: Instagram / Валерия