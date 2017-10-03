Пуэрто-Рико: Трамп закидал толпу бумажными полотенцами

Появилось видео, как президент США Дональд Трамп кидает в толпу рулоны бумажных полотенец.

Американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей Трамп 3 октября посетил Пуэрто-Рико (островное государство в Карибском море, которое находится под управлением США, но не является его неотъемлемой частью), которое сильно пострадало от урагана "Мария".

На встрече с людьми и прессой предполагалось выдавать продукты и предметы первой необходимости. В один из моментов Дональд Трамп начал хватать упаковки с бумажными полотенцами и кидать их в толпу. Присутствующие смехом встретили такой поступок президента. Рядом стояли более тяжелые пачки, вероятнее всего с чем-то съестным. Их Д.Трамп раскидывать не стал, люди брали сами пачки и передавали другим.

Пуэрто-Рико до сих пор сражается с последствиями ураганов, которые настигли остров в сентябре этого года. Трамп заявил, что бюджет США немного подпорчен из-за Пуэрто-Рико, но это хорошо, так как было спасено много жизней.

Видео: Twitter/ABC News