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Пуэрто-Рико: Трамп закидал толпу бумажными полотенцами

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Появилось видео, как президент США Дональд Трамп кидает в толпу рулоны бумажных полотенец.

Американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей Трамп 3 октября посетил Пуэрто-Рико (островное государство в Карибском море, которое находится под управлением США, но не является его неотъемлемой частью), которое сильно пострадало от урагана "Мария".

На встрече с людьми и прессой предполагалось выдавать продукты и предметы первой необходимости. В один из моментов Дональд Трамп начал хватать упаковки с бумажными полотенцами и кидать их в толпу. Присутствующие смехом встретили такой поступок президента. Рядом стояли более тяжелые пачки, вероятнее всего с чем-то съестным. Их Д.Трамп раскидывать не стал, люди брали сами пачки и передавали другим.

Пуэрто-Рико до сих пор сражается с последствиями ураганов, которые настигли остров в сентябре этого года. Трамп заявил, что бюджет США немного подпорчен из-за Пуэрто-Рико, но это хорошо, так как было спасено много жизней.

 

Видео: Twitter/ABC News

Теги: видео , сша , трамп , ураган мария
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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