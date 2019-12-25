Компаниям стоит сконцентрироваться на производстве товаров с меньшей добавленной стоимостью.

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальной продукции — например, отборного яйца или грудинки. Росптицесоюз предложил компаниям сконцентрироваться на производстве более дешёвой продукции: тушки бройлера и столового яйца С2, которые попадают под категорию бюджетных товаров. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора Росптицсоюза Галину Бобылеву.

В организации заявили, что данный подход поможет соблюсти интересы двух сторон — покупателей и производителей. Так, например, производители смогут сократить издержки, а покупатели приобретать товар по более выгодной цене.

Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. Галина Бобылев, гендиректор Росптицсоюза

По её мнению, компаниям стоит сконцентрироваться на производстве товаров с меньшей добавленной стоимостью — так как это позволяет избежать максимальных затрат на производство.

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