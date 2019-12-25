Птица сбила американскую ракету во время учений

Ракета не смогла долететь до мишени, расположенной в 1,5 км от экипажа машины боевой пехоты.

Птица сбила американскую ракету во время военных учений. Об этом сообщили представители Twitter-аккаунт The Dead District. По данным авторов поста, инцидент произошел на польском полигоне. Экипаж машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету. Однако во время полета в нее врезалась птица. В социальных сетях стала распространяться видеозапись с произошедшим. Запись стала доступна благодаря съемке, которая велась при помощи тепловизора.

Журналисты рассказали, что военные запускали ракету из противотанкового комплекса BGM-71 TOW. Они надеялись поразить цель на расстоянии в 1,5 тысячи километров. Это задание так не было выполнено. Ранее подобных инцидентов с птицами при участии противотанковых ракет не было зарегистрировано. Похожие случаи фиксировались, когда птицы попадали в шасси и двигатели вертолетов и самолетов.

В Польше рассказали, что "Газпром" согласился снизить цену на газ.

Фото и видео: Twitter/The Dead District

